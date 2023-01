Uomini e donne, anticipazioni 12 gennaio/ Cristina interessata ad Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni: i protagonisti del trono over

Oggi, giovedì 12 gennaio 2023, andrà in onda nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento? Nella puntata di ieri Riccardo e Gloria, dopo incomprensioni e confronti, hanno deciso di chiudere la loro frequentazione. La dama ha deciso di conoscere un nuovo cavaliere che si è presentato in studio per lei.

Il tronista Federico Dainese ha deciso di abbandonare il programma senza fare la sua scelta: “Non sono pronto… Non ho i sentimenti così forti. In primis facevo una scelta sbagliata prima per voi. E, poi, per la redazione, la produzione”. Si tratta del secondo addio senza scelta: prima di Natale anche Federica Aversano aveva abbandonato anticipatamente il programma senza aver trovato un compagno. La puntata di ieri è terminata con una discussione tra Lavinia e i suoi due corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Uomini e Donne: nuovi scontri per il cavaliere Alessandro

Secondo le anticipazioni nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 12 gennaio, si parlerà di Alessandro, cavaliere che sta facendo molto discutere fuori e dentro lo studio. Il cavaliere litigherà nuovamente con Paola, con cui ha trascorso una notte di passione, e continuerà a conoscere Gemma Galgani e Pamela. Ma non solo. Inoltre Cristina, ex fiamma di Armando, rivelerà di essersi sentita con Alessandro e di nutrire un interesse per lui, provocando la dura reazione di Incarnato e dei due opinionisti. È davvero conclusa la conoscenza tra Riccardo e Gloria? Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico Nicotera si troverà di fronte alle sue corteggiatrici Alice e Carola. Nella scorsa puntata Alice aveva lasciato lo studio. Non mancheranno nuove discussioni tra il tronista e Carola.

