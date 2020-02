Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 febbraio: Ida Platano in crisi! (Trono Over)

Giovedì infuocato nello studio di Uomini e Donne. Continua l’appuntamento con dame e cavalieri del trono Over, oggi dedicato alla nuova sfilata. Protagoniste le dame che sfilano sul tema “Stasera mi dirai di sì”. Tra le prime a mostrarsi sulla passerella del dating show è Gemma Galgani che per l’occasione ha deciso di indossare un abito nero, corto e con un ampio spacco. Un outfit che non piace agli opinionisti: Gianni Sperti la critica infatti per l’eccessivo spacco, Tina Cipollari non perde occasione per trovarla inadatta per una donna della sua età. Questo dà ovviamente il via ad un nuovo battibecco tra le due prime donne. La sfilata è anche l’occasione per ritrovare in studio un’altra nota protagonista: Ida Platano. Anche lei, infatti, sfila con le dame del parterre.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida Platano piange per Riccardo?

Dopo aver sfilato in un abito molto elegante, Ida Platano siede al suo posto e Maria De Filippi le chiede come stia andando. La dama di Uomini e Donne preferisce non rispondere alla domanda ma le lacrime che ne conseguono fanno intendere che le cose con Riccardo Guarnieri non stiano andando proprio per il meglio. In passerella sfila anche Valentina M. raggiunta poi da Massimiliano, cavaliere che sta frequentando ormai da qualche settimana. Sfila anche la bella Veronica Ursida in rosso, e non manca Aurora che darà però il via ad un’accesa polemica. Tina Cipollari e Gemma Galgani attaccheranno la dama e, chiaramente, si attaccheranno poi tra loro. In passerella anche Valentina Autiero, Antonella, Roberta e Alessia. Chi si aggiudicherà la vittoria di questa nuova sfida tra dame?

