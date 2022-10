Uomini e Donne/ Anticipazioni 13 ottobre: nuove conoscenze per Gemma e Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 ottobre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, giovedì 13 ottobre, per il penultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nello studio del dating show di canale 5? Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, una delle protagoniste della puntata dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama di Torino ha già ricevuto le prime delusioni della stagione. Dopo aver conosciuto Didier con cui c’era stato anche un bacio, Gemma ha incontrato Santino. Il cavaliere ha immediatamente colpito Gemma che, però, delusa da alcuni suoi atteggiamenti, ha deciso di mettere un punto.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Roberto? In studio...

La dama, però, non è rimasta in panchina tuffandosi immediatamente in una nuova conoscenza. Dalle anticipazioni, infatti, pare che Gemma abbia cominciato a conoscere Roberto, un signore del parterre da cui è molto affascinata. Sarà l’uomo giusto per la dama di Torino?

Ida Platano e Claudio: la conoscenza continua

Novità sentimentali anche per Ida Platano, l’amica di Gemma Galgani. Ida, dopo aver messo un punto al suo rapporto con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, sta continuando ad uscire con Claudio, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Colpita dall’aspetto fisico di Claudio, ma anche dai suoi modi di fare, Ida, al centro dello studio, non nasconde di essere molto interessata a Claudio con cui la conoscenza continua a gonfie vele.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON SANTINO A UOMINI E DONNE/ "Frequenta le 28enni..."

Cosa accadrà, invece, nel trono classico? Maria De Filippi potrebbe chiamare al centro dello studio i tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese dopo aver concesso spazio, nella scorsa puntata, a Federica Aversano che ha chiuso con Alessio, il corteggiatore che si è dichiarato per Lavinia.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, lite con Isabella Ricci a Uomini e Donne/ "I siti di incontri..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA