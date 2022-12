Uomini e donne, anticipazioni 14 dicembre 2022/ Riccardo Guarnieri chiude con Gloria?

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti vivono una crisi: le anticipazioni della diretta datata 14 dicembre 2022

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 14 dicembre 2022, per cui si prevedono novità importanti, sia per la quota trono over che per il trono classico. Al centro studio, stando alle annesse anticipazioni TV fornite dalla pagina beninformata Uomini e donne classico e over, reduce dall’addio all’ex Ida Platano che ha ufficializzato la coppia formata con Alessandro Vicinanza uscendo insieme a lui dal programma, Riccardo Guarnieri finisce a quanto pare ai ferri corti con Gloria Nicoletti. Tra i due neo conoscenti si sono registrati incontri all’insegna dell’intimità, la frequentazione é proseguita, al trono over, nonostante il fantasma di Ida nella vita del tarantino. Eppure i neo conoscenti vivono delle forti incomprensioni. Gloria ha non a caso contestato che in un momento di tensione, tra i due, Riccardo l’ha chiamata Ida, il che farebbe pensare alla prima che Guarnieri pensi ancora all’ex. E le anticipazioni prevedono una rottura in puntata, tra i due nuovi conoscenti over. Spazio, poi, anche al bel napoletano over, Armando Incarnato, che dopo aver chiuso la conoscenza con Cristina e quella avviata con Antonella, si direbbe pronto a riattivare la sua ricerca dell’amore. Infatti, si presentano in studio per lui due neo corteggiatrici: che tra le due vi sia la fortunata che possa fare breccia nel cuore del napoletano?

Al trono classico, Federico bacia Carola e…

Per la quota trono classico, a Uomini e donne desta clamore la segnalazione che l’opinionista Gianni Sperti ha riferito su Alessio Corvino. Il biondo corteggiatore al trono di Lavinia Mauro é stato avvistato ad una festa, dove presenziava anche la ex di lui. Un avvistamento che sembra turbare non poco la tronista. Tuttavia, Lavinia va in esterna con il biondo, per fargli visitare la sua Caserta. Un’esterna al bacio, poi, si consuma tra Federico Nicotera e la corteggiatrice Carola. L’altra corteggiatrice del tronista, Alice, probabilmente stanca della vicinanza tra i primi due, non si presenta in studio, a Uomini e donne.

