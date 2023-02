Uomini e donne, anticipazioni 14 febbraio/ Si sfiora la rissa tra Riccardo e Ida…

Uomini e donne, le anticipazioni della puntata datata 14 febbraio 2023: Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si confrontano e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con Riccardo Guarnieri che sfiora la rissa in studio, in un acceso confronto con l’ex Ida Platano e Alessandro Vicinanza. É ormai risaputo ai fedeli telespettatori che la ex storica di Riccardo, Ida, sia uscita dal programma sui sentimenti in coppia con Alessandro. I due si sono dati l’esclusiva di coppia, mentre Riccardo resta al trono over di Uomini e donne, alla ricerca dell’amore. Ma tra una conoscenza e l’altra Riccardo ha rilasciato delle curiose dichiarazioni sul conto della coppia, con tanto di frecciatine destinate ai due fidanzati, usando riferimenti al tormentone di Shakira. Quello dove l’artista colombiana si vendica verso l’ex che ha ora un’altra fiamma, al grido di “hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex per un Casio”. Dei riferimenti al veleno, a quanto pare quelli di Riccardo, su cui Ida e Alessandro vogliono avere, proprio con il tarantino, un confronto a Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri, lite con Ida e Alessandro a Uomini e Donne/ Volano parolacce...

E il momento del confronto arriva nella puntata odierna, che il 14 febbraio 2023 é in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Quello che dovrebbe essere un chiarimento, in realtà si rivela una rissa sfiorata tra le parti. Al centro studio, nella nuova puntata, Alessandro parte all’attacco contro Riccardo, dicendogli che si deve vergognare rispetto al fatto che vive a casa dalla madre, a 45 anni. Di tutta replica, Riccardo non le manda a dire a Ida, la sua ormai ex, definendola una pessima madre.

Gloria Nicoletti chiude con Riccardo e lascia Uomini e Donne/ Guarnieri reagisce...

Armando Incarnato cede la sua postazione a Riccardo Guarnieri: l’intervento di Maria De Filippi

E le anticipazioni della puntata fornite da Uomini e donne classico e over non finiscono qui.

Dal momento che gli animi tra le parti contrapposte si riscaldano l’opinionista Gianni Sperti, il tronista Federico Nicotera e alcuni cavalieri del parterre partecipante al trono over intervengono. Questo per evitare che il confronto possa degenerare in una rissa violenta, visti gli avvicinamenti fisici minacciosi tra le parti.

Riccardo, quindi, esce dallo studio, e in molti si fiondano da lui per bloccarlo. Persino Maria De Filippi interviene, per placare gli animi. La conduttrice, nell’intento di calmare il tarantino, lo esorta a sedersi al posto di Armando Incarnato, che quindi si vedrebbe costretto a stare a terra.

Uomini e donne, anticipazioni 10 febbraio/ Gloria va via: c'entra Riccardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA