Uomini e donne, anticipazioni 14 novembre/ Ida non dimentica Riccardo? L’accusa

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 14 novembre: Alessandro si confronta con Ida e Riccardo e…

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata del 14 novembre 2022, le cui anticipazioni TV prevedono l’ennesimo confronto in studio aperto su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata precedente i due storici ex si sono ritrovati al centro studio per un nuovo chiarimento, dal momento che Ida Platano ha deciso di concedere una seconda chance in amore all’ex Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri, intanto, sembra non riuscire a metabolizzare bene la scelta della bresciana. Tanto che, nella nuova puntata, é previsto l’intervento in studio, a Uomini e donne, di Alessandro Vicinanza, rispetto all’ennesimo confronto tra Ida e Riccardo. Il triangolo sembra assumere la forma del quadrilatero, con l’ex di Riccardo, Roberta Di Padua, che taccia Alessandro di essere un “sottone” e al contempo Ida di non aver mai chiuso la lovestory con Riccardo, quasi come a metterne in dubbio la veridicità della scelta di riprendere i contatti con il salernitano. “Alessandro che sta pure ad aspettare, una donna non interessata all’ex dice ‘guarda voglio parlare con Alessandro’…”.

Cosa accadrà tra i protagonisti del trono over? Si prevede uno scontro a 4, a Uomini e donne. E per la quota trono classico, poi, si preannunciano le novità dei tronisti in carica.

Dopo la messa in onda delle esterne di Lavinia Mauro e Federico Nicotera, il quale ha registrato una nuova discussione con Carola, al rinnovato dating-show si prevede un nuovo spazio riservato ai tronisti Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, e Federica Aversano, la quale sembra non riuscire ad abbandonarsi totalmente alle emozioni mentre si preannuncia un suo ritiro inaspettato dal trono.

