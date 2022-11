Amici, Albe e Serena si sono lasciati? / Il video che insinua il dubbio

Amici 21, Albe e Serena finiscono in crisi dopo il successo?

Albe e Serena Carella si sono lasciati, dopo l’idillio d’amore che li ha consacrati come la coppia di Amici 21, fino al titolo di finalisti alla finale del talent di Maria De Filippi? Questo é l’interrogativo generale che nasce ora spontaneo, nel sentiment dei telespettatori attivi nel web, dal momento che un video trapelato via social confermerebbe il rumor della rottura che aleggia sulla storica coppia di Amici 21. Albe al secolo Alberto La Malfa e Serena Carella prendevano parte ad Amici 21, nei rispettivi ruoli di cantante allievo di Anna Pettinelli e ballerina allieva di Raimondo Todaro, per poi unirsi in un’attrazione fatale nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Con l’accesso sorprendente della coppia alla finale di Amici 21, i due giovani talenti venivano poi travolti dal successo mediatico e si faceva sentire molto presto la voce di una possibile crisi d’amore tra i due, che per il gossip made in Italy sarebbe stata dipesa dalle distanze geografiche tra i ragazzi. La finalista di Amici 21, al talent, si aggiudicava una borsa di studio per un percorso formativo nella danza da svolgersi in America, mentre dentro e fuori dal talent, sulla scia del rilascio di questi giorni di Cado -il duetto fortemente voluto con lui da LDA- Albe é da tempo impegnato alle prese di molti impegni musicali, che lo consacrano tra gli esponenti di spicco nella musica della Generazione Zeta. Che Albe e Serena si siano lasciati? Che i due abbiano avviato un rapporto d’amore a distanza?

Nel frattempo, un video registratosi su TikTok e diventato virale online, dove Andrea Fantino dà annuncio del rilascio di Cado di LDA & Albe, a suon di parole che ironizzano su uno status di singletudine di quest’ultimo, sembra insinuare il dubbio sulla sospetta rottura. “Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo dal single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming, Cado!”, esclama il tiktoker, mentre si lascia immortalare al fianco di LDA e Albe.

Albe ironizza sulla sedicente singletudine, menzionando LDA: il video che confermerebbe la rottura con Serena

Il video sibillino, come ripreso dal sito Isa & Chia, è poi stato ricondiviso da quest’ultimo, presunto ex di Serena Carella, che sembra confermare il rumor della sospetta rottura con Serena Carella, nella didascalia: “Sembra una presa per il colo ma è vero”. Ma non solo. Il cantautore bresciano pare abbia poi rincarato la dose tra i commenti a margine del video: “In realtà sono fidanzato con LDA”.

Chiaramente, il botta e risposta ironico che tuonerebbe come l’annuncio della rottura tra Albe e Serena attende ora l’ufficializzazione del rumor da parte dei diretti interessati, storici fidanzati. Soprattutto a garanzia della trasparenza che urge tra i beniamini e i fan della storica coppia di Amici 21.

