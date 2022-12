Uomini e donne, anticipazioni 15 dicembre/ Armando Incarnato sceglie due dame e..

Uomini e donne, Armando Incarnato si riattiva nella ricerca dell’amore

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con il daytime datato 15 dicembre 2022, che vede – tra le annesse anticipazioni – Armando Incarnato , protagonista. Quando ormai si avvicina il weekend e quindi l’ultimo appuntamento TV settimanale di Uomini e donne, secondo quanto anticipato da Uomini e donne classico e over, delle nuove vicende tra il trono over e il trono classico, il protagonista napoletano é pronto a rimettersi in discussione in amore, dal momento che si presentano al centro in studio per lui tre pretendenti. Armando Incarnato, dal suo canto, sceglie due dame, a Uomini e donne. Che tra quest’ultime possa esserci la fortunata che porterà via da Uomini e donne il bello e dannato di Napoli? Chissà.

In puntata, c’é spazio poi anche per il trono classico. La tronista in carica, Lavinia Mauro, porta in esterna il biondo tra i due corteggiatori Alessio, Alessio Corvino. Lei gli mostra le bellezze della sua amata Caserta. Come la prenderá Alessio Campoli? Per il tronista Federico Nicotera, il trono classico si direbbe, nel frattempo, a rischio chiusura anticipata. Il tronista porta in esterna la bionda Carola e tra i due scatta un nuovo bacio. Intanto, al centro studio risulta assente l’altra corteggiatrice del tronista, Alice. Che succede al trono dell’ex corteggiatore di Sophie Codegoni? Che Federico possa vedersi costretto a scegliere Carola?

Per scoprire ulteriori aggiornamenti sui protagonisti del trono over e il trono classico, non ci resta che continuare a seguire gli appuntamenti TV di Uomini e donne, che dal lunedì al venerdì viene trasmesso a partire dalle 14:45 circa. Cosa succederà alla corte di Maria De Filippi, ma soprattutto quali saranno le reazioni dei telespettatori rispetto alle novità del dating show di Canale 5? Ecco cosa accade, intanto, con la rottura esplosiva tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti...

