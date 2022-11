Uomini e donne, anticipazioni 17 novembre/ Il trono di Federico Nicotera é a rischio?

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 17 novembre 2022: Federico Nicotera conteso tra Carolina e Alice

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 17 novembre 2022 su Canale 5, che vedrebbe tra le altre anticipazioni il trono di Federico Nicotera a rischio. Questo, dal momento che il trono classico vede Federico Nicotera conteso tra le corteggiatrici Carola e Alice. Come preannunciato da Il corriere della città sulla base delle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, nonostante abbia ad oggi baciato a più riprese Alice, Federico Nicotera sembrerebbe palesarsi sempre più colpito dall’altra corteggiatrice Carola. Questo, nonostante le incomprensioni tra quest’ultima e l’ex corteggiatore storico di Sophie Codegoni, che a Uomini e donne sarebbero principalmente dettate proprio dalla forte attrazione fisica vincolante tra Federico e Alice. Come evolverà la frequentazione tra il tronista e le sue pretendenti? Che il trono possa rischiare una chiusura anticipata per effetto del “triangolo”, con il ritiro di una delle protagoniste? Chissà.

Gemma Galgani chiude con Giovanni? Oltre il trono classico, il trono over vede…

Nel frattempo, per la quota trono over il rinnovato appuntamento TV di Uomini e donne prevederebbe oltre alla presenza veterana del quadrilatero formato da Riccardo Guarnieri, le due ex Roberta Di Padua e Ida Platano, insieme al ritrovato ex di quest’ultima, Alessandro Vicinanza, anche il ritorno al centro studio di Gemma Galgani.

La dama ha deciso di proseguire la ricerca dell’amore in TV, a distanza di anni dalla drastica rottura con il “gabbiano”, Giorgio Manetti. La torinese si concede alla conoscenza di Giovanni, un uomo che a Uomini e donne si direbbe stregato dalla sua bellezza e dalla sua intelligenza. Giovanni, 74 anni, è più grande di Gemma, di pochi anni. L’uomo é originario di Eboli, e per almeno un decennio, quasi, avrebbe vissuto a Torino, la città d’origine di Gemma Galgani. Ora è in pensione, ma ha lavorato come hairstyler per uomini, anche a Sestriere. Nonostante le buone premesse, tuttavia, la conoscenza tra Gemma e Giovanni sarebbe destinata a concludersi sul nascere, tra le annesse polemiche in studio. Insomma, ancora una volta si prevede un “tutti contro Gemma Galgani”, a Uomini e donne…

