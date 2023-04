Uomini e Donne, anticipazioni 18 aprile 2023/ Scontro tra Nicole e Roberta Di Padua

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 aprile: cosa succederà?

Oggi, martedì 18 aprile 2023, torna Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati/ L'annuncio: "È finita, rispettate questo momento"

L’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda lunedì 17 aprile, è stata dedicata al trono over. Il cavaliere Elio ha dato l’ennesimo due di picche a Gemma Galgani: “È molto piacevole la tua conoscenza, però questa nostra conoscenza ci può portare ad una simpatica amicizia. Tutto qui”. Spazio poi a Paola e Remo che avevano iniziato a conoscere. La dama è stata duramente criticata da opinionisti e dal parterre.

PAOLA RUOCCO, UOMINI E DONNE/ Addio a Remo "Mi ha parlato sempre del figlio", Gianni…

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata sabato scorso, 15 aprile. Dopo un’intera puntata dedicata al trono over, oggi si dovrebbe parlare del trono classico, in particolare di Nicole Santinelli. La tronista ha fatto due esterne: una con Andrea Foriglio, l’altra con Carlo Alberto. Con quest’ultimo c’è stata anche un bacio, non certo il primo. Niente baci invece con Andrea Frigerio, anche se l’attrazione tra i due non manca. Per il momento Nicole non è andata a riprendere il corteggiatore Cristian Di Carlo, che la scorsa settimana ha deciso di lasciare il programma. Stando alle anticipazioni ci sarà anche una discussione tra Nicole e Roberta Di Padua. La dama del trono Over commenterà l’esterna con Carlo, criticando l’atteggiamento della tronista. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 per una nuova puntata di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Elio, Tina: "Mostra il decolletè"

© RIPRODUZIONE RISERVATA