Uomini e Donne/ Anticipazioni 18 dicembre: Juan e Gemma al capolinea? (trono Over)

Dopo un inizio settimana dedicato al tronisti e corteggiatrici, oggi a Uomini e Donne tornano i protagonisti del Trono Over. Dame e cavalieri tornano al centro dello studio per una nuova puntata che, come di consueto, ha inizio con Gemma Galgani. Sì, perché non mancano novità in merito alla frequentazione della dama con Juan Luis che la scorsa settimana aveva annunciato di voler andare a trovarla a Torino. Oggi scopriamo che la promessa è stata mantenuta, eppure le novità che porta la Galgani non sono positive. Come anticipa il Vicolo delle News, i due hanno dormito insieme ma non è accaduto nulla, neppure un bacio. Anzi, lui avrebbe dormito vestito mentre dall’altro capo del letto Gemma non sarebbe riuscita a chiudere occhio, interrogandosi proprio sul comportamento di Juan.

Uomini e Donne, anticipazioni: Juan mente a Gemma? Armando porta le prove!

In studio Gemma continua a lamentare delle affermazioni fatte da Juan Luis in merito al fatto che tra i due non ci sarebbe chimica. Dall’altra parte il cavaliere ammette di volerla frequentare ancora e scoprire se qualcosa può davvero nascere. Ma l’atmosfera a Uomini e Donne si scalda quando è Armando Incarnato a chiedere la parola. Dopo le accuse della scorsa settimana ha infatti portato in studio le prove: messaggi e audio che proverebbero che Juan ci ha provato con sua sorella e si è autoinvitato a casa di una signora di Firenze. Ad esaminarle è Gianni Sperti mentre in studio si scatena una polemica: le dame invitano Gemma ad aprire gli occhi su Juan che la starebbe usando. Di fronte a queste accuse, il cavaliere dichiara di essere pronto a lasciare il programma anche oggi.

