Uomini e donne, anticipazioni 19 aprile 2023/ Nuovo cavaliere per Gemma

Oggi, mercoledì 19 aprile 2023, va in onda alle 14.45 su Canale 5 una nuova punta di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. In studio, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i tronisti del Trono Classico (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over. Su chi si accenderanno i riflettori in questo nuovo appuntamento?

L’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 18 aprile, ha visto protagonista la tronista Nicole Santinelli, che ha portato in esterna i corteggiatori Andrea e Carlo. Con il secondo è scattato il bacio, cosa che ha molto infastidito l’osteopata. La tronista è stata più volte punzecchiata dalla dama del trono over Roberta Di Padua.

Uomini e Donne: spazio ai protagonisti del trono over

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata domenica scorsa, 16 aprile. Si dovrebbe iniziare con il trono over, in particolare con Gemma Galgani e Paola Ruocco. Paola, dopo aver chiuso la conoscenza con Remo, è uscita con Elio, ma anche la frequentazione si è conclusa. In studio ci sarà un’accesa discussione tra le due dame. Per Gemma arriverà un nuovo cavaliere, Giuseppe, suo coetaneo. Continua la conoscenza tra Alessio e Rebecca: i due lasceranno il programma insieme? Molto probabilmente ci sarà spazio a che per il trono classico. Luca Daffrè ha eliminato Carmen e portato in esterna Camilla, che aveva già conosciuto su Instagram, e Alice. Appuntamento alle 14.45 su Canale 5 per una nuova puntata di Uomini e Donne.

