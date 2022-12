Uomini e donne, anticipazioni 19 dicembre/ Federico esce con Vincenza, l’ira di Elena

Uomini e donne, le anticipazioni del 19 dicembre 2022 prevedono scontri e non solo…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 19 dicembre 2022 che vede tra le novità Federico Dainese fare rientro in studio. Stando alle ultime anticipazioni TV lanciate online da Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, per la quota trono classico si prevede la re-entry al dating show di Federico Dainese dopo la riscontrata positività e negativizzazione al Coronavirus. La re-entry si palesa da subito tra alti e bassi, dal momento che il tronista in carica registra un’esterna intensa con la corteggiatrice Vincenza, scatenando l’ira dell’altra pretendente, Elena. Tanto che non si esclude una dura discussione in studio tra Elena e il tronista. Che il trono di Federico Dainese possa perdere un pezzo e rivelarsi a rischio scelta e chiusura anticipate?

Davide Donadei, è già flirt con Oriana al GF Vip?/ Lui: "Sei ancora più sexy dal vivo", lei "Mi piace il…"

Per la quota trono over, Riccardo Guarnieri riceve il due di picche di Gloria Nicoletti. Il cavaliere prova a farle visita a casa, ma lei non si rende disponibile, dicendosi impegnata. Lui le ha ammesso di non nutrire un sentimento d’amore nei suoi riguardi. Che la dama voglia chiudere i rapporti con il tarantino? La dama Pinuccia Della Giovanna, protagonista di una “cacciata” subita dalla conduttrice Maria De Filippi, per il fatto di ossessionare il cavaliere Alessandro Rausa rispetto ad un sentimento non corrisposto, a quanto pare non fa rientro in studio. Gemma Galgani potrebbe tornare a credere nell’amore, concedendosi ad un nuovo ballo con un 52enne di nome Alessandro… Habemus nuovo baby fidanzato per Gemma? Nel frattempo, Gemma ha ricevuto una lettera di scuse da parte del corteggiatore Mario, dopo che lei ha udito una conversazione in cui il cavaliere si diceva saturo della onnipresenza della dama nella sua vita. Che Mario possa fare rientro a Uomini e donne, per Gemma? Il cavaliere si é a quanto pare spinto a scusarsi anche via social.

Armando Incarnato fuori da Uomini e donne?/ "Quando cerchi amore, ecco cosa fare.."

Sono scintille in studio, con…

La conduttrice e il team di produzione del dating show avrebbe esortato Mario a meditare, prima di prendere una decisione.

Paola ha ricevuto una bottiglia e una rosa da Biagio Di Maro. La dama sembra non corrispondere l’interesse del cavaliere. Spazio, poi, a Cristina Tenuta, che ha ricevuto una proposta di conoscenza da un nuovo cavaliere, ma la donna non manifesterebbe interesse verso il pretendente essendo a quanto pare ancora sentimentalmente legata ad Armando Incarnato. Luca e Antonella Perini si frequentano da un mese, e al centro studio si scatena un’accesa discussione tra il primo e Armando. Lo scontro infuocato viene spento da Maria De Filippi. E per l’occasione Armando Incarnato ammette di pensare spesso ad Antonella. Che Luca sia innamorato di Antonella? Si chiede e chiede al diretto interessato, Maria. E il cavaliere fa sapere: “Sono sulla buona strada”.

Chiara Rabbi, chi è ex fidanzata di Davide Donadei e perché si sono lasciati/ Gelosie e liti furiose

© RIPRODUZIONE RISERVATA