Uomini e Donne/ Anticipazioni 19 febbraio: tutti contro Marcello! (Trono Over)

Cosa accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne? Alle 14.45 torna l’appuntamento con dame e cavalieri del trono Over, ormai sempre più protagonisti. La puntata andata in onda ieri ha visto Barbara De Santi grande protagonista. La dama è finita al centro di una forte polemica per alcuni messaggi pesanti scritti ai danni di Gianni Sperti in merito alle dichiarazioni fatte da Paola Barale a Domenica Live. La dama è stata insomma “incastrata” e oggi si riparte proprio dallo sfogo che la vedrà scoppiare in lacrime. La parentesi dedicata a Barbara lascerà poi spazio all’arrivo al centro dello studio di Marcello. Il cavaliere sta conoscendo ancora Simonetta ma nei loro confronti continuano ad esserci sospetti da parte del pubblico e anche dei due opinionisti, Gianni in particolar modo.

Uomini e Donne, anticipazioni: tutti contro Marcello!

Marcello e Simonetta al centro dello studio di Uomini e Donne si beccano anche le critiche di Valentina Autiero e di Gemma Galgani. “Io che ci sto conoscendo non è come lo rappresentate voi” sbotta però Simonetta, ma anche Antonella attacca il cavaliere, trovando che lui stia usando lo stesso “metodo” di conoscenza con tutte le dame che gli si presentano. Ma non è tutto, perché le critiche aumentano quando Maria De Filippi annuncia in studio che per il cavaliere stanno arrivando due nuove dame. Una signora di 50 anni e una che ne ha addirittura 39. Le polemiche nascono perché lui accetta di conoscerle entrambe. Anche la bella Carlotta arriva poi al centro dello studio insieme a Marco. Tra i due c’è stato un bacio, che viene mostrato in video, e che scatena la furia di Arianna che dice di sentirsi presa in giro da lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA