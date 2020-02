Gianni Sperti vs Barbara De Santi, lite a Uomini e Donne/ “Non mi faccio mantenere..”

Lite infuocata nel parterre del trono over tra Gianni Sperti e Barbara De Santi durante la nuova puntata del trono over. Nel corso dell’appuntamento con il dating show di canale 5, Maria De Filippi annuncerà l’arrivo di un nuovo cavaliere che ha chiesto di corteggiare espressamente Barbara De Santi. La dama, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, deciderà di tenerlo per poterlo conoscere, ma tale decisione scatenerà la reazione di Gianni Sperti che alluderà al fatto che la De Santi punti su uomini con una condizione economica stabile. Come si legge sul Vicolo, Gianni farà una battuta sostenendo che Barbara ha deciso di tenerlo solo perché “è un bel ragazzo o perché abita in Svizzera e fa il brocker”. Le parole dell’opinionista non passeranno inosservate alle orecchie di Barbara che passerà al contrattacco in modo duro. “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro“, dirà la De Santi.

Gianni Sperti contro Barbara De Santi: “voglio sapere perchè riporti il mio matrimonio sui tuoi social”

La battuta tagliente di Barbara De Santi spingerà Gianni Sperti ad affrontare apertamente la dama del trono over. La frase di Barbara, infatti, si riferisce alle recenti dichiarazioni che Paola Barale ha fatto a Non è la D’Urso. Barbara, tuttavia, cercherà di difendersi sostenendo che non si riferiva affatto al matrimonio di Gianni Sperti con Paola Barale. Gianni, però, mostrerà le prove della sua tesi mostrando gli screenshot di ciò che ha scritto su Instagram. La mossa di Sperti metterà con le spalle al muro Barbara De Santi che, dopo le lacrime, chiederà scusa a Gianni sostenendo di non sapere di aver scritto tutto pubblicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA