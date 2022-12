Uomini e donne, anticipazioni 21 dicembre 2022/ Federico Dainese rischia il trono?

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 21 dicembre 2022: Biagio torna a credere nell’amore?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 21 dicembre 2022, dove tra le news Biagio Di Maro torna ad attivarsi nella ricerca dell’amore e Federico Dainese scatena una reazione avversa. Stando alle anticipazioni TV fornite dal beninformato portale web Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni, per la quota trono over Biagio Di Maro sembra voler tornare a mettersi in discussione, palesandosi interessato a Paola. A quanto pare il cavaliere avrebbe fatto recapitare alla dama, in camerino, una dolce bottiglia e delle rose. Insomma, lui sembra intenzionato a riservarle un corteggiamento serrato, eppure lei non sembra ricambiargli affatto l’interesse. Ma cosa ne penserà Silvia, la dama con cui Biagio é giunto ad una rottura?

E neanche per la quota trono classico dovrebbero mancare delle consistenti novità in puntata. Tra le conoscenze avviate da parte dei tronisti in carica, é atteso uno spazio TV per Federico Dainese, rientrato in studio a Uomini e donne, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il tronista ha portato in esterna la corteggiatrice Vincenza, un’uscita rivelatasi al miele, tanto da scatenare l’ira dell’altra pretendente del giovane, Elena.

Il trono di Federico potrebbe perdere un pezzo e…

Che il trono di Federico Dainese sia destinato a chiudere i battenti in anticipo? Elena potrebbe ritirarsi dal percorso TV e Federico, inevitabilmente, di conseguenza potrebbe vedersi costretto a chiudere anzitempo la sua ricerca dell’amore, con un ritiro o una scelta anticipata dettata dalle circostanze.

La puntata datata 21 dicembre 2022 é di fatto l’ultimo appuntamento TV di Uomini e donne previsto nell’anno 2022, in vista delle vacanze natalizie e il ritorno TV del dating show di Maria De Filippi su Canale 5. I protagonisti del trono over e il trono classico a quanto pare torneranno a intrattenere i telespettatori a gennaio 2023.

