Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 gennaio: sfilate e commozione per Gemma (Trono Over)

Le dame e i cavalieri del trono over tornano in onda nella nuova puntata di Uomini e Donne che, dopo le emozioni che ha regalato con la scelta di Giulio Raselli, regalerà tanto divertimento al pubblico di canale 5 con la sfilata maschile e femminile. Le prime a salire sulla passerella saranno le dame che sfileranno interpretando il tema ‘Bella da far perdere la testa’. La prima sarà Pamela Barretta che indosserà un vestito blu a sirena, mentre Gemma Galgani indosserà un vestito rosso, con la canzone ‘Sei bellissima’ di Loredana Bertè a farle da colonna sonora. Sfileranno, poi, Veronica, con un abito verde scuro, Barbara, Anna e Roberta e Valentina Autiero che, criticata per le gambe, si lascerà andare alle lacrime. La dama, infatti, di fronte al pensiero negativo degli uomini del parterre, non nasconderà la propria amarezza dando vita all’ennesima polemica mentre a trionfare sarà Pamela.

ANTICIPAZIONI TRONO OVER 21 GENNAIO: LA COMMOZIONE DI GEMMA GALGANI

Dopo le dame, ad animare la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne saranno i cavalieri che sfileranno con il tema “L’uomo non deve chiedere mai”. Il primo a salire in passerella sarà Jean Pierre in smoking, mentre Mattia indosserà un completo blu e le sneakers. Davanti alle dame, poi, sfileranno Marcello e Massimiliano. Ad attirare l’attenzioni di tutti sarà quest’ultimo che si presenterà in passerella imitando Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo. Quest’ultimo prenderà in braccio Aurora, le darà un bacio sul collo e poi la porterà dietro le quinte. Un gesto romantico che colpirà soprattutto Gemma che non riuscirà a non commuoversi. Il momento spingerà così Tina Cipollari ad intervenire chiedendo l’intervento del medico mentre Massimiliano, per farla riprendere, la prenderà in braccio regalandole quell’emozione che aspetta di ricevere dai suoi pretendenti. A vincere la sfilata maschile sarà così proprio Massimiliano.





