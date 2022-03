Uomini e donne anticipazioni 24 marzo/ Matteo bacia Valeria, Federica minaccia ritiro

Uomini e donne, cosa accade nella puntata di giovedì 24 marzo 2022: Matteo Ranieri conteso da Federica Aversano e Valeria Cardone

Come di consueto, nella giornata di oggi giovedì 24 marzo 2022, su Canale 5 si rinnova l’appuntamento tv di Uomini e donne, le cui anticipazioni preannunciano delle importanti novità per ciò che concerne il trono di Matteo Ranieri. Dall’alto del suo trono classico, condotto da erede successore all’ex tronista che lo scorso anno lo scelse, Sophie Codegoni, Matteo si divide tra le due corteggiatrice campane Federica Aversano e Valeria Cardone.

Il tronista dagli occhi di ghiaccio ha portato in esterna entrambe le due pretendenti e dalle relative immagini esclusive delle due uscite emerge che il giovane abbia baciato entrambe le ragazze. Un particolare, quello del bacio bissato in esterna, che non sarà cosa gradita a Federica. Tanto che l’Aversano reagirà furiosa, contestando la scelta di Matteo Ranieri di darsi alle effusioni sia con lei (che è mamma single) che con Valeria. Dal suo canto, Matteo sembra non essere intenzionato a cambiare condotta al trono classico e dall’altra parte Federica potrebbe minacciare un ritiro dal dating-show. Un’uscita in via anticipata dal trono di Federica, potrebbe lasciare Matteo con una sola corteggiatrice alla corte di Uomini e donne. Che il trono di Matteo Ranieri possa, quindi, concludersi prima del previsto?

Ida Platano chiude con Alessandro Vicinanza a Uomini e donne?

Per il trono over, Ida Platano torna al centro dell’attenzione mediatica dal momento che ha messo un punto alla frequentazione intima avviata con Alessandro Vicinanza a Uomini e donne. La dama bresciana ha chiuso i rapporti con il cavaliere, dopo che lui le ha svelato di non ricambiare i suoi sentimenti, ammettendo di non essere innamorato di lei. “Ci rinuncio all’amore, forse non sono abbastanza per un uomo”, è lo sfogo in lacrime e al centro studio di Ida, che alle spalle si è gettata il ricordo delle ormai ex fiamme Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Nonostante la scelta di Ida, di chiudere la loro frequentazione, Alessandro sembra non accettare di vedersi costretto a chiudere i rapporti con la dama. Che Alessandro possa tornare sui suoi passi, con la Platano, a Uomini e donne?













