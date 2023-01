Uomini e Donne/ Anticipazioni 25 gennaio: Alessandro smascherato? Spunta…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 gennaio

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 25 gennaio, alle 14.45 su canale 5 con una puntata che si preannuncia imperdibile. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, la puntata dovrebbe aprirsi con la sfilata femminile che, tuttavia, si trasformerà in un’occasione per diversi litigi. Al centro di tutto ci sarà il cavaliere Alessandro che, nelle scorse puntate è stato già al centro di numerose dinamiche per la scelta di uscire e frequentare con più donne tra cui Desdemona, Cristina e la stessa Gemma Galgani. Proprio quest’ultima riceverà i complimenti di Alessandro per aver organizzato nei minimi dettagli la loro esterna.

Il cavaliere, in particolare, ammetterà di aver gradito le attenzioni della dama di Torino apprezzando così il suo atteggiamento nel corteggiarlo. Gemma, da parte sua, racconterà che c’è stato un intreccio di mani, ma nessun approccio fisico. Il momento dedicato ad Alessandro, però, a quanto pare, non finirà qui.

Il segreto di Alessandro a Uomini e Donne

Dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che Alessandro sia destinato ad essere il protagonista indiscusso della puntata di oggi di Uomini e Donne. Alessandro, prima di uscire nuovamente con Gemma, annuncerà l’intenzione di uscire con Pamela e, nel corso della puntata, si scoprirà il passato da attore di film per adulti dello stesso cavaliere. Di fronte a tale confessione, Maria De Filippi non nasconderà il proprio stupore spiegando di non saperne nulla così come la redazione.

Paola, però, racconterà di aver ricevuto tale confidenza proprio da Alessandro il quale svelerà di aver girato dei filmati amatoriali quando aveva 20 anni. Cos’altro accadrà nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5?











