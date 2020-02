Uomini e Donne/ Anticipazioni 4 febbraio: Emanuele hot con Gemma! (Trono Over)

Dopo un inizio settimana dedicato al Trono Classico, oggi su Canale 5 tornano i protagonisti del trono Over di Uomini e Donne. La nuova puntata inizia come sempre con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama ha iniziato ad uscire con il nuovo cavaliere Emanuele ma, come svela il vicolo delle news, si è poi irrigidita quando lui ha ammesso di essere ancora sessualmente attivo. In studio si discute di questo aspetto fino a quando Antonella si intromette tra i due e chiede al cavaliere di ballare, così come fa anche un’altra dama del parterre. Questo scatena il fastidio di Gemma che viene alimentato dalla proposta di Tina Cipollari del “ballo del cocco” per Emanuele e Antonella. Questo darà il via ad una vera e propria gara di ballo che vedrà l’ingresso in studio di alcuni ballerini professionisti di Amici.

Uomini e Donne, anticipazioni: Anna e Mattia, storia già finita?

Umberto Gaudino, Francesca Tocca, Simone e altri ballerini professionisti di Amici accompagneranno alcune dame e cavalieri del trono Over di Uomini e Donne in una simpatica gara di ballo. Si lascerà poi spazio nuovamente alle questioni di cuore. Al centro dello studio, Maria De Filippi chiama allora Mattia e Anna Tedesco. Dopo la scorsa settimana, le cose sono andate male. Infatti oggi la dama vuole chiudere con lui in quanto si sarebbe lamentato del gesto da lei fatto nel corso della sfilata della scorsa settimana, quando si è gettata tra le sue braccia. Un gesto che avrebbe trovato quasi da coppia. Le parole di Mattia hanno ferito Anna che vuole chiudere, ma il cavaliere svela di aver preso questa decisione già nel corso della settimana. Valentina però lo attacca, dicendo che la sua è soltanto una scusa per chiudere con Anna che non le piace abbastanza.

