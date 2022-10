Uomini e donne anticipazioni 5 ottobre 2022/ Armando: “Non sono l’usato di Cristina”

Uomini e donne, anticipazioni del 5 ottobre: Armando Incarnato si scontra con Cristina

Ritorna il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, previsto dalle 14:45 fino alle 16:10, le cui anticipazioni TV dell’appuntamento datato 5 ottobre vedono Armando Incarnato alle prese con un’accesa lite insieme a Cristina. I due protagonisti del trono over si ritrovano al centro studio, chiamati a confrontarsi rispetto alla frequentazione intima che hanno avviato al dating show di Maria De Filippi, ma esplode lo scontro.

“Quando ti ho chiamato non mi rispondevi e attaccavi la telefonata – riferisce a dir poco stizzita la corteggiatrice Cristina, parlando del triste risvolto della sua frequentazione con Armando Incarnato che prontamente poi replica: “Il motivo? La persona che mi usa non la voglio”.

Un’affermazione quest’ultima che sa di accusa lanciata alla dama da parte del cavaliere di Napoli, dopo che la bionda Cristina ha concesso un ballo in studio al rivale storico di Armando, Riccardo Guarnieri. Che Armando non veda di buon occhio la vicinanza della dama ad altri cavalieri che non siano lui? Intanto, Armando Incarnato dichiara di aver chiuso l’ultima chiamata con Cristina perché “imballato nel traffico delle strade in cui si era perso”, e anche per i toni urlati della conoscente al telefono. Come evolverà la conoscenza? Non si esclude un addio definitivo tra i due. Tra i veterani del trono over, Roberta Di Padua ha anticipato che ha in agenda un’uscita in esterna con l’ultimo ex di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, il quale si fa già un’idea del nuovo flirt partenopeo: “Una bella impressione”.

Le anticipazioni TV di Uomini e donne che possiamo fornire per i lettori de Il sussidiario, inoltre, rilevano che lo stesso Alessandro Vicinanza si vede poi immischiato in una nuova accesa discussione al trono over. Un momento all’insegna della tensione che lo vede scontrarsi con Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, in un tris di ex per la dama oggetto del contenzioso, Ida Platano. Che gli ex siano ancora legati al ricordo di Ida Platano? Particolarmente vicino alla bresciana, tra i tre si direbbe Riccardo Guarnieri.

