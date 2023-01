Uomini e donne, anticipazioni 6 gennaio 2023/ Carola evita Federico, Lavinia rischia

Uomini e donne, il trono classico rischia grosso con i tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera…

Il ritorno TV di Uomini e donne, previsto per il 9 gennaio e a partire dalle 14:45 su Canale 5 vede Federico Nicotera e Lavinia Mauro rischiare grosso, al trono classico. Il tronista in carica, tra le corteggiatrici superstiti, porta in esterna solo Carola. Lei, all’uscita, va a fargli compagnia a lavoro, e i due si intrattengono in tutta complicità, ma senza picchi di passione. Carola, tuttavia, dichiara di provare dei sentimenti, seppur frenata dalla paura. Sul finire dell’esterna lei si congeda da lui con un bacio sulla guancia. In studio, Federico le dà poi della superficiale e lei replica dichiarando che, oltre a studiare, dà una mano all’azienda di famiglia, e solo di rado si concede del divertimento, anche in discoteca a ballare. Federico dà anche voce al sospetto maturato rispetto alla uscita, che lei lo “prendesse per scemo”. La conduttrice Maria De Filippi, quindi, gli chiede con chi abbia intenzione di ballare e il tronista si rifiuta di condividere un ballo con entrambe le corteggiatrici. Tuttavia lui balla con la tronista Lavinia Mauro, rivolgendo però lo sguardo verso Carola. L’altra corteggiatrice Alice si indispettisce, tanto da chiedere al tronista come mai lui non voglia ballare con nessuna delle corteggiatrici. Federico replica che la “situazione non é delle migliori”.

Al termine delle registrazioni, Alice corre via dallo studio a passo spedito, molto probabilmente perché diretta in camerino da Federico Nicotera, per un confronto che potrebbe vedere conclusa la loro conoscenza. Una fine che metterebbe a rischio chiusura anticipata il trono del tronista con il ritiro della giovane, una scelta prematura e/o il ritiro del giovane senza una scelta.

É rottura tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, a Uomini e donne?

Anche Lavinia Mauro sembra vivere il suo trono classico in una situazione di alto rischio chiusura anticipata. Questo dal momento che lei porta in esterna solo il corteggiatore Alessio Campoli. La tronista va a fargli visita mentre lui é a lavoro e tra i due scatta un bacio. La reazione dell’altro corteggiatore? Il rivale biondo, Alessio Corvino, appare indispettito e diventa protagonista di uno scontro furioso con Lavinia.

La tronista, quindi, potrebbe subire il ritiro di Corvino e/o ritirarsi dal trono, chiudendolo in anticipo, con o senza scelta.

