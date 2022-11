Uomini e donne, anticipazioni 7 novembre 2022/ Ida e Alessandro rientrano in studio?

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza vivono un nuovo momento di crisi: le anticipazioni TV del 7 novembre 2022

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, che stando alle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, in data 7 novembre 2022, vede tra le novità Ida Platano e Alessandro Vicinanza al centro delle vicende d’amore. I due ex storici, dopo essersi dati la seconda chance di tornare a frequentarsi in intimità per risanare il loro rapporto riprendendolo da dove l’avevano lasciato in sospeso, vivono un nuovo momento di crisi, al trono over. Complici anche la presenza in studio, a Uomini e donne, dell’ex di lui e l’ex di lei, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sembrano vivere ancora delle incertezze sul loro rapporto e la possibilità di potersi dare l’esclusiva, uscendo dal programma come una vera e propria coppia. Tanto che nel precedente appuntamento TV, Alessandro finiva per uscire dallo studio, per poi rifugiarsi nel backstage di Uomini e donne, dove Ida però poi lo inseguiva immediatamente per l’ennesimo chiarimento. Che la dama e il cavaliere possano fare rientro nello studio di Uomini e donne e chiarire in definitiva sui loro sentimenti, anche verso gli ex?

Federica e Lavinia proseguono le conoscenze a Uomini e donne

Nel frattempo, non é escluso che in studio vi siano dei conti in sospeso da chiarire tra la possibile coppia da esclusiva e i due protagonisti del trono over, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Neanche per la quota trono classico dovrebbero mancare delle esclusive novità.

Il corteggiatore Gabriele ha deciso di lasciare anzitempo il trono classico di Federica Aversano, e la tronista casertana di tutta risposta si palesa impassibile rispetto alla scelta del giovane. Come mai la tronista sembra non soffrire la perdita di un pezzo del trono? Al contempo, l’altra tronista in carica, Lavinia Mauro, prosegue le conoscenze avviate con i pretendenti, tra cui desta particolare curiosità Alessio Campoli. Quest’ultimo, ex corteggiatore storico a Uomini e donne della sorella dell’influencer Chiara Nasti, Angela Nasti, é tacciato di non essere interessato alla tronista se non alla possibilità di corteggiarla in TV, per visibilità e business…

