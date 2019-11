Uomini e Donne/ Anticipazioni 7 novembre: Giulia in lacrime! (Trono Classico)

Dopo un inizio settimana tutto dedicato al trono Over, oggi a Uomini e Donne si torna a parlare di tronisti e corteggiatori. La nuova puntata del trono classico sarà particolarmente turbolenta a causa di molte segnalazioni che verranno fatte in studio. A partire sarà Giulia Quattrociocche con la richiesta di un ballo con Alessandro su una particolare canzone. Proprio questo brano sarà lo spunto per la tronista per lanciare una segnalazione che coinvolge il suo corteggiatore e la sua ex fidanzata. Le anticipazioni de il vicolo delle news ci svelano che le cose si metteranno male, tanto che Alessandro deciderà di autoeliminarsi. I problemi per Giulia non finiscono qui perché c’è una segnalazione anche su Daniele che, pare, si frequenti fuori con una certa Valentina.

Uomini e Donne, anticipazioni: segnalazione per… Giulio Raselli!

Nello studio di Uomini e Donne Giulia decide di indagare col cellulare di Daniele e di chiamare al telefono questa ragazza ma il tutto si risolve con un buco nell’acqua. Giulia cade allora nello sconforto e scoppia in lacrime. La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne prosegue col trono di Giulio Raselli. Il tronista è uscito di nuovo con Giulia D’Urso, la ragazza che lo ha colpito e con la quale è uscito per ben due volte la scorsa settimana. Nella nuova esterna arriva un primo bacio a stampo per i due. Giulio ha deciso poi di andare da Giovanna ma ancora una volta tra i due scoppia una forte lite. Giulio è uscito anche con Irene e con una nuova corteggiatrice che è però una tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Lei si chiama Veronica ed è proprio sul suo conto che arriva una segnalazione che però coinvolge anche Giulio Raselli. A farla è Alessandro Zarino!

