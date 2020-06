Uomini e donne/ Anticipazioni 8 giugno: ultime due puntate tra scelte e liti!

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 8 GIUGNO

Tutto è pronto per il gran finale di Uomini e donne che tornerà in onda oggi con la scelta di Giovanna Abate (uno tra Sammy e Davide Basolo) e che domani chiuderà in bellezza con una puntata dedicata nuovamente al trono over. Cosa succederà prima dei saluti finali? Per via dell’assenza del pubblico in studio non c’è modo di sapere come andrà a finire ma in molti parlano del primo bacio di Gemma Galgani e Nicola/Sirius proprio sulla falsa riga di quello che Giovanna oggi darà a Sammy nel momento della scelta. Non mancheranno emozioni e lacrime perché sembra che la scelta avverrà proprio in presenza dei protagonisti che solitamente affollano il trono over del programma di Maria de Filippi. Al momento si tratta solo di illazioni visto che nemmeno il video promo è stato pubblicato e solo alla fine della puntata di oggi, interamente dedicata alla scelta, scopriremo i momenti clou della puntata di domani.

ARMANDO SBOTTA SUI SOCIAL IN ATTESA DELL’ULTIMA PUNTATA DI UOMINI E DONNE…

Sullo sfondo rimangono ancora gli intrecci che hanno spinto Valentina, Roberta e Armando alle polemiche in questi giorni a Uomini e donne. Al centro di tutto c’è il comportamento di Veronica che continua a far discutere i tre come se sapessero qualcosa che il pubblico ancora non sa, ma è tutto vero? Emblematico è stato un commento sul profilo di Armando: “E come diceva Emilio Fede rivolgendosi a te, Roberta e Valentina: che figura di merda!” così come la sua risposta: “e come diceva Sgarbi vattene a fanc*lo si vede che ti piacciono le corna le mancanze di rispetto l ipocrisia il finto perbenismo e la lacrima di coccodrillo!”. Come finirà domani pomeriggio Uomini e donne?



