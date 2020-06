Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 3 giugno: resa dei conti tra Enzo e Pamela?

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 3 GIUGNO

Lunedì e martedì la pausa di Uomini e donne ci ha lasciato vuoti e senza niente di cui sparlare sui social regalando a noi tutti l’antipasto di quello che succederà da qui a poco quando la trasmissione di Maria de Filippi lascerà il posto alla nuova serie turca con Can Yaman. Fino a quel momento avremo modo di occuparsi di Gemma e Sirius, travolti dalle feroci polemiche e accuse di questo fine settimana, e poi anche della scelta di Giovanna Abate che potrebbe optare per Sammy alla fine completando il suo triste copione. Fino a quel momento, però, i fan avranno modo di seguire oggi in tv un’altra puntata del programma dedicata al trono over e, in particolare, ad Enzo Capo e Pamela Barretta. I due si sono rivisti in trasmissione il mese scorso molto spesso ma senza trovare un punto di contatto che potesse far sperare in un lieto fine almeno fino ad oggi.

VERONICA E GIOVANNI TORNANO AL CENTRO DELLO STUDIO MA…

Alcune scene del promo di oggi di Uomini e donne mostrano Enzo Capo pronto a sotterrare l’ascia di guerra dicendosi stufo di quanto sta succedendo con Pamela mentre quest’ultima rimane ferma sulle scale forse per cercare di capire se c’è davvero qualcosa di cui parlare ancora oppure no. Dall’altra parte non mancheranno le polemiche con il ritorno al centro dello studio di Veronica e Giovanni. I due saranno nuovamente travolti dalle polemiche soprattutto da parte di Valentina e Roberta che, però, finiranno nel mirino di Maria de Filippi che le richiamerà all’ordine invocando la solidarietà femminile mentre la biondina finirà in lacrime. Cos’altro succederà adesso?



