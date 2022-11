Uomini e donne, anticipazioni 8 novembre 2022/ Lavinia perde Alessio?

Uomini e donne, anticipazioni della diretta 8 novembre 2022: Lavinia Mauro rischia la chiusura del trono?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 8 novembre 2022 e in onda su Canale 5, le cui anticipazioni TV vedono tra le novità il trono di Lavinia Mauro rischiare una chiusura anticipata, con la perdita di Alessio Campoli. Nella puntata precedente la tronista in carica ha cercato il dialogo con l’ex corteggiatore storico di Angela Nasti rispetto alle loro divergenze caratteriali. Il corteggiatore ha contestato alla tronista di Uomini e donne che lei abbia delle smanie da vamp viziata e voglia quindi tutto secondo le sue direttive, incluso il modus-operandi del corteggiamento di lui. Un’accusa che Lavinia Mauro rispedisce al mittente: “Ti rendi conto di quello che dici? Io viziata? Quindi non ho fatto nulla per te?” . Le incomprensioni sembrano mettere a dura prova la conoscenza tra la tronista e il corteggiatore, con lei che rispetto alla nuova esterna di coppia, in puntata, si dichiara felice della frequentazione e lui invece si dichiara di tutt’altro avviso. Tanto che Alessio Campoli, stando alle anticipazioni fornite da Uomini e donne classico e over, si dichiara intento ad autoeliminarsi dal trono classico di Lavinia Mauro. Che con l’uscita di scena di Alessio, il trono di Lavinia possa rischiare di interrompersi in netto anticipo? Considerando che la tronista sembri particolarmente attratta da Alessio, non si esclude che Lavinia possa ritirarsi dal trono con un’uscita di scena di Campoli.

Per la quota trono over, poi, é atteso il ballo chiarificatore voluto da Roberta Di Padua con Alessandro Vicinanza. La dama non riesce a a capacitarsi del fatto che il cavaliere sia intento a tornare tra le braccia di Ida Platano dopo la loro liaison amorosa. “Voglio guardarlo negli occhi e sincerarmi che lui ami davvero Ida, prima di chiudere il capitolo”, dichiara incredula Roberta. Dall’altra parte anche Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano, sembrerebbe sofferente rispetto al ricongiungimento in atto tra la bresciana e il salernitano. Tanto che la conduttrice Maria De Filippi sembrerebbe voler indagare sullo status sentimentale di Riccardo, per sincerarsi che il tarantino non sia ancora legato a Ida. Nel frattempo le anticipazioni prevedono una minaccia di addio a Uomini e donne da parte di Riccardo. Cosa succederà?

Per la quota trono classico, poi, é inoltre previsto un focus sulla nuova esterna tra il tronista in carica Federico Nicotera e la bionda corteggiatrice Carola. Che l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni sia pronto ad aprire una nuova storia d’amore, dopo il ricordo dell’ex tronista?

