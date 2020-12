Uomini e Donne/ Anticipazioni 9 dicembre: Gemma delusa da Maurizio, Valentina…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 DICEMBRE

Dopo la paura per l’Immacolata, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 9 dicembre, con la prima parte della puntata registrata lo scorso 27 novembre. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicata dal Vicolo delle News, la puntata si aprirà con Gemma Galgani che sta continuando a frequentare Maurizio. La dama di Torino aveva invitato il cavaliere a mangiare una pizza a casa sua, ma Maurizio ha preferito portarla a cena fuori. Il racconto di Gemma e Maurizio sarà interrotto da Valentina, la dama 34enne che, dopo aver essere uscita per alcune volte con Maurizio, ha preferito chiudere la frequentazione non volendo mettersi in competizione con Gemma. Valentina, così, metterà in guardia Gemma esortandola a stare attenta a Maurizio il quale non avrebbe mai avuto un reale interesse per lei e si sarebbe avvicinato solo su imput della redazione.

VALENTINA SOTTO’ACCUSA: RAPPORTI INTIMI CON COSTANTINO E NICOLA?

Da accusatrice ad accusata il passo sarà breve per Valentina che, come si leggono nelle anticipazioni del Vicolo delle News, finirà sul bancone degli imputati per alcune frequentazioni. Maurizio, dopo essere stato accusato di prendere in giro Gemma, infatti, tirerà fuori degli screenshot di una conversazione con Costantino, un cavaliere che ha partecipato al programma per poche settimane e con cui Valentina, pare, abbia avuto degli incontri intimi. In studio scoppierà il finimondo durante il quale salterà fuori anche un altro retroscena su Valentina. Pare, infatti, che la dama abbia avuto anche dei rapporti con Nicola, assente in puntata per covid e che i due fossero d’accordo per aspettare il suo ritorno e lasciare insieme il programma. Sarà una puntata di fuoco, dunque, quella in onda oggi e che vedrà, ancora una volta, Gemma al centro dello studio e non solo.



