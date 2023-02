Uomini e donne, anticipazioni 9 febbraio/ Carola lascia il trono?

Uomini e donne, le anticipazioni TV della puntata del 9 febbraio 2023

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 9 febbraio 2023, che vede il trono di Federico Nicotera sull’orlo di un crollo. Stando alle anticipazoni TV di Uomini e donne classico e over in puntata potrebbe avere spazio la scelta del tronista di portare solo in esterna Alice Barisciani. La reazione della più popolare tra le corteggiatrici, Carola Viola Carpanelli? La bionda corteggiatrice proprio non manderebbe giù il fatto che il tronista capitolino riservi le attenzioni più intime alla rivale in amore mora. Tanto che la bionda pretendente lascia la poltrona minacciando di non fare più rientro nello studio TV del dating show di Canale 5. Quale sarà la decisione finale della bionda corteggiatrice? Ma soprattutto, il trono di Federico Nicotera é a rischio? É il preludio del crollo del trono classico di Federico?

Per la quota trono over, poi, Gloria Nicoletti avanza una proposta a Riccardo Guarnieri, tra le vicende di Uomini e donne. Quella di darsi l’esclusiva di coppia, e di lasciare quindi il programma TV dei sentimenti come compagni di vita. La risposta del cavaliere tarantino é un sonoro due di picche. La dama finirebbe in lacrime, quindi, per poi minacciare l’addio definitivo al dating show. E per gli appassionati del trono over di Uomini e donne le sorprese anticipate non finiscono qui.

Tra gli over Biagio Mauro fa adirare Maria De Filippi e…

Biagio Mauro, poi, tra gli over riesce nell’impresa di provocare la rabbia di Maria De Filippi. Il motivo alla base della rabbia della conduttrice TV? La timoniera di Uomini e donne bacchetterebbe Biagio, dopo che lui chiederebbe alle quattro dame pretendenti di Claudio, l’altro over, se ci sia almeno una donna interessata a lui. Ma cosa possa accadere ancora alla nuova puntata, che per consuetudine é in onda dalle 14:45 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é riservato alla sola visione dei telespettatori.

