Uomini e Donne, anticipazioni 9 gennaio/ In onda l’addio di Federico Dainese?

Uomini e Donne, riparte dopo la pausa natalizia

Oggi, lunedì 9 gennaio, dopo la lunga pausa per le vacanza riparte finalmente Uomini e Donne, con le puntate registrate durante la pausa natalizia. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è come sempre per le 14.45 su Canale 5. In studio, come sempre, ritroveremo gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti rimasti sono Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Anche se molto probabilmente oggi andrà in onda l’addio al programma di Federico Dainese, che ha deciso di lasciare Uomini e Donne senza fare la sua scelta. Le ultime anticipazioni, della registrazione del 6 gennaio, rivelano che le cose si sono un po’ complicate anche per Federico Nicotera: il tronista è andato in esterna con Carola che però si è rifiutata di baciarlo. In studio Federico ha esposto dubbi e perplessità sul comportamento della corteggiatrice.

Uomini e Donne: anticipazioni trono over

Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, nel parterre ritroveremo alcuni volti storici come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro e molti altri. Prima della pausa natalizia Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme il programma, evento che non ha lasciato del tutto indifferente Riccardo Guarnieri. Il cavaliere e Gloria Nicoletti hanno trascorso il capodanno insieme. La dama ha dichiarato che Riccardo è molto diverso lontano dalle telecamere: “Fuori è affettuoso e geloso”, riportano le anticipazioni della registrazione. Ma, nonostante tutto, Riccardo ha detto di provare dei sentimenti per la dama ma di non essere innamorato di lei. Nella registrazione del 6 gennaio era assente il cavaliere Armando Incarnato: “Armando era assente (ricordiamo che nella scorsa registrazione Maria si era arrabbiata con lui), però la sua assenza potrebbe non c’entrare nulla e potrebbe essere dovuta a tutt’altro”, ha rivelato Lorenzo Pugnaloni.

