Uomini e donne, anticipazioni 9 novembre 2022/ Riccardo lascia il trono over?

Uomini e donne, le anticipazioni TV del 9 novembre 2022: Riccardo Guarnieri in crisi: il motivo

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata odierna datata 9 novembre 2022, che tra le annesse anticipazioni TV vede Riccardo Guarnieri in crisi, tanto che lui minaccia l’addio al trono over. La puntata precedente ha suggellato la volontà di Ida Platano di ricongiungersi in definitiva con l’ex Alessandro Vicinanza, in un ballo di chiarimento che ha messo fortemente in crisi l’altro ex storico della dama, Riccardo Guarnieri. Sulla scia del ballo, che stando agli spoiler TV forniti da Uomini e donne classico e over prelude ad un’uscita di coppia da Uomini e donne di Ida e Alessandro, Riccardo Guarnieri é uscito di scena dal trono over, o meglio dallo studio del dating show di Maria De Filippi. Incalzato poi dalla conduttrice Maria De Filippi sui motivi dell’allontanamento dal programma, il tarantino palesa di sentirsi come in una situazione di blocco sentimentale, complice anche il trascorso turbolento avuto con Ida Platano. In particolare Riccardo spiega che nei suoi riguardi, anche rispetto al passato con Ida, da parte delle dame al trono over ci siano dei pregiudizi, che bloccherebbero sul nascere le sue nuove conoscenze. Una fase di stagno, che Riccardo non tollera e per cui minaccia di voler uscire dal programma. Ma quale sarà la decisione finale del cavaliere?

Sempre per la quota trono over Roberta Di Padua ha chiesto un ballo chiarificatore con l’ex Alessandro Vicinanza, dal momento che non riesce a capacitarsi come faccia il cavaliere a voltare pagina con Ida Platano, dopo il loro recente ricongiungimento passionale. Che Roberta non voglia rinunciare ad Alessandro, non é di certo un’ipotesi azzardata. Che la Di Padua possa rivelarsi una “terza incomoda” tra Ida e Alessandro?

Spazio, poi, alla quota trono classico con il prosieguo delle conoscenze delle troniste Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Quest’ultimo ha registrato una nuova esterna con la bionda corteggiatrice Carola, a cui lui sembra essere particolarmente attratto dal punto di vista estetico, anche se tra i due non mancano incomprensioni. La tronista, invece, sembra essere piuttosto presa dall’ex di Angela Nasti, Alessio Campoli, nonostante lui si dica incompatibile con lei per divergenze caratteriali inconciliabili, tanto da voler abbandonare Uomini e donne.

