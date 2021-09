Uomini e Donne/ Anticipazioni: Barbara De Santi torna in studio?

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over e trono classico

Se Gemma Galgani ha annunciato che lascerà il trono over solo quando troverà l’amore, c’è una dama che dopo essere tornata è andata nuovamente via e non è più tornata. Stiamo parlando di Barbara De Santi, una delle dame storie del programma di Maria De Filippi. Barbara è stata a lungo protagonista del dating show di canale 5 dando vita anche a dinamiche interessanti e discussioni con Gemma Galgani. Dopo essere tornata, Barbara ha deciso di andare nuovamente via. Il suo sarà stato un addio definitivo o deciderà di tornare nel corso della nuova stagione?

Giulia Quattrociocche è incinta/ Primo figlio per l'ex Uomini e Donne da Manuel

Secondo quanto fa sapere Ivan Damiano Rota per Dagospia, pare che il ritorno di Barbara De Santi a Uomini e Donne sia da escludere. L’ex dama del trono over, infatti, pare sia concentrata su altri progetti lontani dal dating show di canale 5 continuando anche a scrivere libri.

Isabella Ricci nuova star di Uomini e Donne?

Se Gemma Galgani non ha ancora corteggiatori e continua a litigare con Tina Cipollari, Isabella Ricci potrebbe diventare la nuova star del trono over. Sin dal giorno della sua presentazione, Isabella ha conquistato l’attenzione del pubblico con la sua eleganza. Molto raffinata, la Ricci ha avuto diverse frequentazioni che, però, non hanno avuto un seguito.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazioni 6 e 7 settembre: delusione per Gemma

Isabella è tornata ufficialmente nel parterre del trono over. Ruberà la scena a Gemma Galgani? In attesa della messa in onda delle nuove puntata, la dama, sui social, scrive: “Attimo di pausa nel backstage. Ci vorrebbero un bel panino e una birretta gelata, che dite?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani: "Lascerò Uomini e Donne solo con l'amore"/ "Giorgio e Marco Firpo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA