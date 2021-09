Gemma Galgani: “Lascerò Uomini e Donne solo con l’amore”/ “Giorgio e Marco Firpo…”

Gemma Galgani sarà protagonista della nuova stagione di Uomini e Donne. Presente nel parterre del trono over sin dalla prima puntata, Gemma non è ancora riuscita a trovare l’amore. La dama di Torino, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv, svela il momento esatto in cui lascerà definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. Gemma che all’interno del programma è stata molto corteggiata vivendo anche delle storie importanti, ha le idee chiare su quello che sarà il suo futuro nel dating show di canale 5.

Uomini e Donne/ Anticipazioni: nuove scintille tra Isabella Ricci e Gemma Galgani?

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò”, ha annunciato Gemma Galgani che è pronta ad affrontare nuovamente Tina Cipollari con cui non c’è molta simpatia.

Gemma Galgani: il ricordo di Giorgio Manetti e Marco Firpo

Sognatrice e romantica, nella lunga intervista rilasciata a DiPiù Tv, Gemma Galgani è tornata a parlare di due importanti storie d’amore vissute all’interno di Uomini e Donne. Sono stati due i cavalieri per i quali la dama di Torino ha provato un sentimento importante.

Gemma Galgani "Seno rifatto? Ero giù di morale"/ Lunga convalescenza e niente vacanze

“Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta”, ha confessato Gemma che ha poi ribadito di non aver mai finto con i suoi corteggiatori e di aver sempre provato un sentimento importante. La nuova stagione di Uomini e Donne, dunque, sarà più fortunata per la Galgani? L’amore vero busserà finalmente alla sua porta? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate.

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: prime esterne per Nicole

© RIPRODUZIONE RISERVATA