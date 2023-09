Uomini e donne, anticipazioni e diretta 11 settembre 2023/ Manuela Carriero debutta tra i nuovi tronisti e…

Uomini e donne, anticipazioni diretta TV e streaming dell’11 settembre 2023

Ci siamo, in data 11 settembre 2023 ha inizio la nuova stagione TV e streaming di Uomini e donne, dove si prevede la presentazione di Manuela Carriero tra i 3 nuovi tronisti e presenze in studio, di trono over e trono classico.

Delle registrazioni datate agosto 2023 nello studio Elios del dating show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 circa, si hanno le curiose anticipazioni web del via alla nuova stagione dei protagonisti alla ricerca dell’amore tra il trono over di dame e cavalieri e il trono classico con i nuovi giovani tronisti.

Il via di Uomini e donne parte con la presentazione dei giovani eredi al trono classico, riconferme e assenze al trono over, tra cui grandi assenti i cavalieri over storici Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Che quest’ultimi siano prossimi all’ufficializzazione di un addio al dating show? La domanda sorge spontanea. Presenziano i tre nuovi tronisti protagonisti di questa prima parte della stagione settembrina: Brando, Cristian e Manuela Carriero (ex volto di Temptation Island). I giovani attendono in studio gli aspiranti pretendenti per le selezioni dei corteggiatori. Riconfermati nel cast di Uomini donne la conduttrice Maria De Filippi, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma tra le presenze giovani e over non é tutto.

Ospiti al via di Uomini e donne, sono attese le coppie uscenti di Temptation Island 2023, Perla e Mirko, in studio con Igor e Greta e Francesca e Manuel. Insieme ai giovani piccioncini anche il conduttore del reality sulle tentazioni, Filippo Bisciglia. Questo, per l’inaugurazione del trono dell’ex Temptation Island, Manuela Carriero.

Ricordiamo che sia Francesca e Manuel che Perla e Mirko avevano deciso di lasciarsi al falò di confronto. Francesca Sorrentino é inoltre quotata come erede al trono classico e potrebbe rivelarsi la quarta tronista di Uomini e donne: Maria De Filippi la esorta a valutare la chance di prendere parte al dating show nel ruolo ambito, a grande richiesta dell’occhio pubblico. Questo con riserva: per il momento, a detta della conduttrice Francesca non può salire come erede al trono, dal momento che la giovane non sarebbe pronta per una nuova lovestory, visto che si direbbe ancora segnata dalla fine della lovestory con il fidanzato storico con cui ha chiuso il fidanzamento al falò di confronto a Temptation Island 2023.

