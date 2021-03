Uomini e donne/ Anticipazioni e news 20 marzo: Alessandra e Giancarlo dopo…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 20 marzo

Se Gemma Galgani ha ricominciato a frequentare Maurizio Giaroni sperando di trovare quell’amore che cerca da tantissimo tempo, Alessandra Chiariello e Giancarlo Cellucci hanno lasciato definitivamente il parterre del trono over di Uomini e Donne, convinti di voler vivere la storia senza telecamere. La coppia si è così raccontata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne svelando come sta procedendo la storia lontano dagli studi dove è nata. Alessandra, pur essendo felice di stare con Giancarlo, non nasconde che avrebbe voluto una scelta diversa. “Sono sincera, avrei voluto un’uscita diversa: io, che con gli uomini sono stata sempre un po’ sfortunata e non mi sono mai sposata, non ho avuto mai un anello di fidanzamento. So che a Giancarlo sarebbe piaciuto farmi una sorpresa, organizzare qualcosa di particolare. D certo la nostra permanenza nel programma non sarebbe andata ancora per le lunghe…”, ha ammesso la dama.

Giancarlo Cellucci: “Avrei voluto fare una sorpresa ad Alessandra”

Giancarlo Cellucci, felice di aver lasciato la trasmissione con Alessandra, a Uomini e Donne Magazine, svela che il giorno della scelta avrebbe voluto fare una sorpresa ad Alessandra per rendere speciale quel momento. “Come ha detto Alessandra avrei voluto farle una sorpresa. Mi sarebbe piaciuto dedicare la canzone di Fabio Concato ‘Un trenino nel vento, in cui mi rivedo tantissimo. Invece è stato tutto molto repentino. Probabilmente, se non fosse accaduto quel giorno, sarebbe accaduto quello dopo. In ogni caso, penso anche che vada bene così”, ha aggiunto il cavaliere. Insieme, Alessandra e Giancarlo stanno riscoprendo l’amore dopo la fine delle storie precedenti. Tra l’ex dama e l’ex cavaliere, dunque, tutto procede a gonfie vele.

