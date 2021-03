Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma con Maurizio, Tina…

Gemma Galgani non smette di stupire. Dopo aver spiazzato tutti presentandosi sulla passerella di Uomini e donne imitando Charlize Theron, nella puntata in onda oggi, la dama di Torino torna a parlare delle sue scelte sentimentali. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata di oggi si aprirà con Maria De Filippi che mostrerà un filmato riassuntivo di Gemma, partendo proprio dalla sfilata femminile. Dopo lo scorso appuntamento, la dama di Torino ha cercato nuovamente Maurizio Giaroni, il cavaliere che è stato protagonista di una scelta in stile “Il Segreto” insieme alla stessa Gemma e a Maria Tona. Gemma, sentendosi sola, dopo la fine della frequentazione con Maurizio, è tornata sui suoi passi cercando nuovamente un contatto con lui. Cosa sarà accaduto tra Gemma e Maurizio? Il cavaliere avrà risposto al messaggio della dama di Torino?

Nicola Vivarelli torna a Uomini e Donne/ "Ho il cuore libero. Gemma Galgani..."

GEMMA E MAURIZIO TORNANO A FREQUENTARSI

Dopo aver ricevuto il messaggio di Gemma Galgani, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Maurizio ha accettato di ricominciare a sentire la dama di Torino. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, a sorpresa, sia la dama che il cavaliere ammetteranno di essere ancora interessati l’una all’altro e di volerci riprovare. Una dichiarazione che farà torcere il naso a Tina Cipollari che, non solo non crederà a Maurizio, ma metterà in dubbio anche Gemma puntando il dito contro la dama di Torino. Come risponderà Gemma alle accuse della bionda opinionista? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Maurizio Giaroni contattatao da un'agenzia?/ Maria De Filippi indaga a Uomini e DonneUomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: fuoco spento per Luca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA