Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 23 gennaio: torna Ida Platano? “Non sono pronta”

La settimana di Uomini e Donne si è conclusa ma il pubblico di Canale 5 è già in trepida attesa per ciò che ci attende la prossima settimana. D’altronde nello studio di Canale 5 in questi ultimi giorni non sono mancati scontri, anche se a tenere col fiato sospeso è stato il nuovo faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. C’è del forte risentimento tra i due e si è visto tutto in studio. Mentre lui continua comunque nella sua conoscenza con Roberta Di Padua, Ida si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne.

Qui ha commentato quanto accaduto in studio: “Ho rivisto la puntata in due tranche – ha esordito – la prima parte della discussione mi ha scombussolata. Ho sentito lo stomaco in subbuglio e il cuore che batteva forte. Mentre dopo qualche ora, quando ho ripreso la visione di sera, invece, ho provato molta soddisfazione nell’aver potuto dire la mia”.

Ida Platano pronta a tornare a Uomini e Donne? “L’amore se deve arrivare, arriverà!”

Ida Platano ha tenuto a spiegare poi il perché sia tornata in studio a Uomini e Donne per un confronto con Riccardo Guarnieri: “Più che sfidata, è come se mi avesse chiamata. Mi ha provocata e nominata più volte da quando è tornato a Uomini e Donne, dicendo anche delle cose inesatte sul nostro rapporto”, ha ammesso l’ex dama. Il confronto ha però riacceso l’ipotesi di un suo definitivo ritorno in studio alla ricerca di un nuovo amore. Ida, però, ha smentito, dichiarando: “Non sono pronta ad innamorarmi di nuovo. Per troppo tempo ho cercato e voluto con tutta me stessa costruire una famiglia e adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho.” E ha concluso: “Voglio smettere di cercare perchè ora credo che se qualcosa debba arrivare, arriverà”.



