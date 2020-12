Uomini e donne/ Anticipazioni e news 23 dicembre: Andrea Battistelli tronista?

Uomini e donne, anticipazioni e news 23 dicembre

Tra Andrea Battistelli e la sua Anna è finita davvero in malo modo dopo tutto quello che è successo a Temptation Island 2020 e soprattutto dopo. I due hanno deciso di uscire insieme dal programma ma poi è successo di tutto e la loro storia è finita sui social tra i dubbi di maltrattamenti, tradimenti e anche un bambino mai nato. Cose davvero poche carine che hanno diviso i fan della coppia e che adesso fanno ben sperare quelli di Andrea Battistelli. Con l’addio di Gianluca de Matteis a Uomini e donne e al trono tra le lacrime, sembra proprio che Andrea Battistelli alla fine possa essere il candidato ideale come nuovo tronista a partire da gennaio, ma se così non fosse? Sicuramente il programma andrà avanti e in queste settimane potrebbe andare in scena una nuova registrazione in cui conosceremo magari il nuovo o i nuovi tronisti che ci terranno compagnia nella seconda parte di edizione e se non toccherà ad Andrea Battistelli potrebbe succedere ad altri, ma a chi?

Arriverà un nuovo tronista a Uomini e donne?

Uomini e donne per adesso è in pausa, proprio ieri pomeriggio è andata l’ultima puntata della stagione ma poi tornerà a gennaio con i protagonisti del trono over ma anche con quelli del trono classico e a quel punto capiremo cosa ne sarà di Sophie e Davide, ormai ad un passo dalla scelta, e anche di Gemma Galgani e i suoi. L’arrivo di nuovi tronisti e, quindi, di nuovi corteggiatori sicuramente metterà in subbuglio anche i più “giovani” del trono over proprio come è successo in questo primo scorcio di edizione, ma come andrà a finire a quel punto? Siamo sicuri che ci attende un inverno lungo e…movimentato.



