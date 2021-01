Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 3 gennaio: Gemma e Maurizio vicini all’addio?

Uomini e donne, anticipazioni e news oggi, 3 gennaio

Gemma Galgani lascerà definitivamente il trono over di Uomini e Donne per vivere la storia con Maurizio Guerci, il cavaliere cinquantenne con cui ha vissuto una notte di passione raccontata in tv prima della pausa natalizia del programma? Tra la dama e il cavaliere, nonostante i due non abbiano trascorso insieme il Natale come hanno svelato le anticipazioni del Vicolo delle News relative all’ultima registrazione, la frequentazione continuerebbe. A svelare nuovi dettagli sul rapporto più discusso delle ultime settimane di Uomini e Donne è stato Maurizio Guerci che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Novella 2000, ha parlato di una forte attrazione. “Gemma è una donna ricca di cultura e questo non può che farmi piacere. All’inizio questa cosa ci ha aiutato, perché avendo conosciuto altre signore del parterre non ho mai riscontrato la stessa cosa. Cosa ci accomuna? Il rispetto che abbiamo tra di noi e per le altre persone. Poi, me lo lasci dire, ci piacciamo. Adesso Gemma è raggiante perché è serena“, ha raccontato il cavaliere.

Maurizio Guerci di Uomini e Donne, frecciatina a Tina Cipollari

Il rapporto tra Maurizio Guerci e Gemma Galgani non ha mai convinto Tina Cipollari che, anche dopo aver saputo della notte di passione che hanno vissuto i due protagonisti del trono over, ha predetto la fine della frequentazione. La bionda opinionista, infatti, non crede affatto all’interesse di Maurizio per la dama di Torino, ma il cavaliere di Uomini e Donne, dai microfoni di Novella 2000, sottolinea come i fatti siano totalmente dalla sua parte. “Le cose sono cambiate e, le dirò di più, ultimamente sia Gemma sia io, stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto”, ha spiegato il cavaliere che ha aggiunto di essere felice di quello che sta costruendo con la Galgani. Protagonista della trasmissione di Maria De Filippi dalla prima puntata, Gemma lascerà il programma insieme a Maurizio?



