Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 7 marzo: Maria Tona, messaggio per Armando…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS 7 MARZO

Una delle dame protagoniste della stagione in corso di Uomini e Donne è Maria Tona che, dopo aver conosciuto Biagio, sta uscendo con Maurizio e Alessandro. Tra i due, però, la dama si è avvicinata in modo particolare ad Alessandro con cui c’è stato anche un bacio. “Lo trovo affascinante e coraggioso. Un uomo che ha un’energia diversa dagli altri: è un paracadutista un grandissimo lavoratore, mi tratta benissimo, Inoltre, a lui non interessa proprio della nostra differenza di età, mi fa sentire una ragazzina“, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine. La dama, tuttavia, continua a frequentare anche Maurizio il quale, tuttavia, diversamente da Alessandro, ama procedere a piccoli passi senza tuffarsi. Maria che in puntata si è spesso scontrata con Gianni Sperti che non crede totalmente alla sua voglia di trovare l’amore, nell’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha parlato anche di Armando Incarnato.

MARIA TONA CORTEGGIA ARMANDO INCARNATO A UOMINI E DONNE?

Tra i tati cavalieri presenti nel parterre del trono over di Uomini e Donne, la dama Maria Tona, al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, confessa che le sarebbe piaciuto conoscere Armando Incarnato, ma di non aver visto in lui lo stesso interesse. “Armando è stato il primo che ho guardato quando sono arrivata in trasmissione. Ho pensato subito che fosse un uomo affascinante, mai lui non mi ha degnato di uno sguardo quando, secondo me, doveva comportarsi più da “padrone di casa” visto che è un veterano del programma. Io ora lo faccio sempre: ogni nuovo cavaliere che arriva. Lo invito a ballare per metterlo a proprio agio perché so quanto ci si sente persi la prima volta nello studio”, ha detto la dama. “Armando si è perso una donna che poteva stupirlo“, ha concluso. Armando Incarnato concederà a Maria una possibilità?



