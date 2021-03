Uomini e Donne/ Anticipazioni e news, Roberta: “Figlio con Riccardo? Lo farei”

Uomini e donne, anticipazioni e news 13 marzo

La storia d’amore tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri procede a gonfie vele. La coppia ha lasciato ufficialmente Uomini e Donne dopo aver capito di essere innamorata e che non avrebbe avuto senso continuare a partecipare al programma. Sereni e uniti, dopo la messa in onda della puntata dedicata alla loro scelta, Riccardo e Roberta hanno ringraziato tutti per l’affetto attraverso i social, ma come procede la loro storia d’amore? “La verità è che il nostro é un rapporto molto mentale per questo e così forte. Abbiamo una grande complicità, ci raccontiamo tutto e, quando ci si sente completamente liberi con l’altra persona, si é per forza sereni e privi di timori. Mi sta stupendo quella parte di lui che in passato non avevo visto, ossia il suo lato più affettuoso e sentimentale”, ha raccontato Roberta che ha sempre sperato di poter lasciare la trasmissione con Riccardo ed oggi si gode la sua storia d’amore.

I progetti di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua stanno bene insieme. La loro storia d’amore, tuttavia, è cominciata da poco e non hanno ancora parlato dei progetti futuri. Tuttavia, entrambi non escludono di avere un figlio. Riccardo non è ancora padre e, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, non esclude di poter vivere quell’emozione presto. “E’ prestissimo per fare questi discorsi – ha spiegato Riccardo – quando stai con una persona e provi certe cose, però, pensi all’idea di avere un figlio con lei in un futuro. Lo vedo, oltre che a immaginarla, com’è Roberta come madre e so che é bravissima, dolcissima, affettuosa. Perfetta. Non ne abbiamo mai parlato, ma é inevitabile secondo me riflettere su queste cose: io desidero diventare padre. E’ un sogno ancora vivo a cui non vorrei rinunciare”. Roberta è già mamma, ma anche lei, non esclude di poter allargare la famiglia regalando un figlio a Riccardo: “Quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio; quindi sì, lo farei”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA