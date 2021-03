Scelta Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ “Voglio viverlo fuori”

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 9 marzo, Riccardo e Roberta emozionano tutti annunciado la scelta di voler lasciare la trasmissione per vivere l’amore che li ha travolti lontani. Dopo essersi cambiato indossando un completo elegante, Riccardo torna in studio accomodandosi al centro dello studio di fronte a Roberta. Maria De Filippi fa sistemare al centro dello studio due sedie rosse, esattamente come quelle della scelta del trono classico. “Che bello”, annuncia entusiasta Gianni Sperti. “Che emozione”, aggiunge ancora l’opinionista. Emozionato “Sono quattro anni che metto piede in questo studio, ma è sempre imbarazzante. Mi metti sempre in difficoltà”, afferma Riccardo che poi lascia la parola a Roberta.

“Grazie per la possibilità, per la fiducia che mi hai dimostrato. Ringrazio la redazione, Gianni Sperti che mi ha sempre capita. Quando arrivano i sentimenti forti, veri, devi viverli fuori. Abbiamo avuto un percorso lungo, di alti e bassi, ma ho voglia di viverlo fuori da qua”, annuncia Roberta.

Riccardo Guarnieri sceglie Roberta Di Padua: “Ero già innamorato di lei”

Emozioantissimo, Riccardo Guarnieri conferma le parole di Roberta. “Quando mi sono seduto qua ero libero mentalmente. Ho sempre avuto un ricordo bellissimo di Roberta e non ci ho pensato quando ho avuto la possibilità di ricominciare. Quando era assente, sentivo la sua mancanza e con il tempo ho capito di essermi innamorato. Lei ha accettato i miei difetti e poi tutto il resto. E’ inutile stare qua a guardarci l’uno da una parte e l’una dall’altra. E’ giusto viverci fuori”, aggiunge Riccardo che non nasconde l’emozione e la voglia di vivere la storia d’amore con Roberta senza telecamere. “Mi raccomando Riccardo”, afferma Maria De Filippi. “Se dovesse comportarsi male, ve lo riporterò”, aggiunge Roberta. “Mi dispiace non vedervi più qui. So che siete stati sempre molto sinceri e leali nei confronti della redazione e sono felice per voi“, aggiunge Gianni Sperti mentre scendono i petali rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA