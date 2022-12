Uomini e donne/ Anticipazioni: il bacio tra Federico Nicotera e Carola scatena…

Uomini e donne, anticipazioni: il bacio tra Federico e Carola

Uomini e donne, oggi venerdì 9 dicembre, non tornerà in onda lunedì 12 dicembre con una puntata imperdibile. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Federico Nicotera si lascerà finalmente andare con Carola. Il tronista si sta dividendo tra Alice e Carola. Con la prima ha vissuto momenti intensi ed importanti raccontandole anche la parte più dolorosa della sua vita ovvero il rapporto con il padre. Tra Alice e Federico ci sono stati anche diversi baci, cosa che non è accaduto con Carola. Con quest’ultima, il tronista ha discusso spesso, ma nella prossima puntata ci sarà l’attesissimo bacio.

Dopo l’ennesima discussione, Carola ha chiesto scusa a Federico organizzando per lui un’esterna in studio. I due si sono così chiariti lasciandosi finalmente andare ad un bacio cosa che, invece, non c’è stata nell’esterna con Alice che, invece, ha notato un distacco da parte del tronista.

Il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

La prossima puntata di Uomini e Donne vedrà il ritorno in studio anche di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Per la dama e il cavaliere sarà l’occasione per raccontare come procede la storia d’amore dopo l’addio alla trasmissione. Ida e Alessandro che hanno parlato del loro amore anche a Verissimo condividono con chi ha visto nascere il loro amore le emozioni che stanno provando vivendosi senza telecamere nella vita di tutti i giorni.

Come reagiranno Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di fronte al racconto di Ida e Alessandro? Tina Cipollari che non crede in una lunga durata della relazione, cambierà idea dopo aver ascoltato le loro parole? Lo scopriremo lunedì prossimo.

