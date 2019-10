Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 30 ottobre: baci e new entry (trono classico)

Oggi pomeriggio andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova puntata settimanale del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino. Secondo le valide anticipazioni del VicoloDelleNews, la puntata si aprirà proprio con l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il ragazzo è uscito in esterna con Irene, Giovanna e Giulia, una ragazza nuova. Proprio quest’ultima, in puntata, avrà un ruolo particolarmente importante. Le danze si aprono con Giovanna e l’esterna molto “litigiosa”. Anche in studio il tronista ribadisce di trovarla finta, come se stesse recitando una parte. Poi va in onda l’esterna con la new entry Giulia e lui decide di fare spegnere le telecamere per dieci minuti, confidando di avere sentito una forte emozione che, in precedenza, gli aveva suscitato solamente Veronica. Dopo l’uscita Giulio confida di essere rimasto colpito moltissimo da questa ragazza, tanto da chiedere nuovamente di vederla perché le vuole regalare un paio di scarpe.

Uomini e Donne trono classico: anticipazioni di oggi

Con la seconda esterna, Giulio e Giulia arrivano ad un passo dal bacio. Successivamente si parla di Irene e mandano in onda la sua esterna. Lui confida di sentirla molto fredda e di non percepirla. Così decide di fare spegnere le telecamere e quando si riaccendono i due si stanno baciando. Giovanna a questo punto lascia lo studio, ma per Raselli va bene. Irene confida di essersi trovata molto bene ma poi, dopo avere visto l’esterna con Giulia racconta anche di essere rimasta delusa. Di seguito si è passato al trono di Giulia che ha fatto la stessa identica esterna sia con Daniele che con Alessandro. La tronista bacia il secondo mentre con il primo, confida di essere ad un punto fermo: “Lui l’avvicina e prova a baciarla ma lei si scansa. Non le basta quello che le dà Daniele in questo momento. In studio Daniele, rimasto male, esprime il suo parere su Alessandro che continua a vederlo finto, ma lei ribadisce che dopo avergli parlato a quattr’occhi ha capito che non è così”, scrive il Vicolo. In ultimo elimina Cristiano.

