Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi, 31 gennaio: la sfilata delle dame! (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una puntata del trono Over molto particolare. In studio si organizza tutto per la nuova sfilata che ha come protagonista le dame. Il tema scelto per la nuova passerella è “Seducente come in un film“. Il tema anticipa scene divertenti e liti assicurate e infatti ciò che accadrà oggi in studio non deluderà il pubblico a casa. La prima a fare la sua passerella è Barbara De Santi che arriva vestita da Morticia Addams. Segue poi con la più attesa di tutte: Gemma Galgani. Maria De Filippi infatti svela che la bionda dama ha scelto come fil “Ieri, oggi e domani” e infatti arriva in scena nei panni di Sofia Loren. Inutile dire che l’ingresso di Gemma in studio scatena le critiche pesanti di Tina Cipollari, che la trova come sempre eccessiva e inadatta.

Uomini e Donne, anticipazioni: Antonella stupisce tutti!

La sfilata delle dame di Uomini e Donne prosegue con l’arrivo in studio di una seducente Catwoman. Si tratta di Veronica Ursida che si becca voti alti tranne che da Armando Incarnato che le dà un 4. Voto che tutti interpretano come una ripicca dopo quanto accaduto tra loro e che scatena tra i due un po’ di polemica. Arriva anche Valentina Autiero vestita da Jessica Rabbit e conquista voti abbastanza alti. Arriva anche Carlotta vestita da geisha, ma a stupire tutti sarà Antonella. La bionda dama, ex di Jean Pierre, entrerà in studio cantando Patty Pravo. Per lei tutti dieci tranne che per un cavaliere che le dà 8 e scatena le critiche del parterre femminile, secondo cui Antonella è stata inevitabilmente la migliore. Sarà infatti proprio lei a vincere la nuova sfilata di Uomini e Donne.

