Tina e Gemma/ Uomini e Donne: Sfilata nei panni di Sophia Loren, ma la Cipollari…

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne si è conclusa con la solita sfilata. Quest’oggi il tema della stessa sarà “Seducente come in un film“. Si inizia con Barbara De Santi vestita da Morticia. Di seguito è il turno di Gemma Galgani che indossa i panni di Sofia Loren nel film “Ieri, oggi e domani”. Naturalmente, dopo la sfilata in passerella con tanto di votazioni, la discussione con Tina Cipollari è dietro l’angolo. L’opinionista, secondo ciò che riportano le valide anticipazioni del VicoloDelleNews: “le imputa che alla sua età non può vestirsi in quel modo ma il pubblico ancora una volta difende Gemma”. Spazio anche per Valentina Autiero vestita da Jessica Rabbit. Sfilano quasi tutte le principali donne del parterre ma ad avere la meglio tra di loro sarà Antonella che tra l’altro ha pure cantato la canzone che ha fatto da sottofondo alla sua sfilata: curiosi di vederla?

Tina e Gemma, nuovo scontro a Uomini e Donne: la sfilata crea caos

L’appuntamento con il trono over di Uomini e Donne è fissato per oggi, giovedì 30 gennaio 2020, con alcuni faccia a faccia in studio e la sfilata al termine delle danze. Come sempre, Tina e Gemma avranno modo di discutere, appassionando il pubblico da casa. Di recente, nella puntata andata in onda l’altro ieri, la burrosa opinionista ha già avuto modo di scagliarsi contro la dama. Tutto è nato dal capitolo precedente, quando Tina aveva portato nello studio del dating show, acline delle vecchie foto di Gemma per provare come la donna abbia sfruttato di qualche ritocchino chirurgico negli ultimi anni. Ecco perché la Galgani ha voluto portare le sue foto personali di qualche anno fa, senza però persuadere Tina che, come al solito, non si è risparmiata: “Sono foto di 80 anni fa!” è stata il giudizio della Cipollari che ha scatenato gli applausi del pubblico. La puntata di oggi, andrà in onda come di consueto dalle 14.45 in poi.

