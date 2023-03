Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Gemma e Silvio, esterna di fuoco…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 marzo

Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata che si aprirà con Gemma Galgani. Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, quella di oggi, sarà la prima parte della puntata registrata lo scorso 6 marzo nel corso della quale Gemma ha avuto un nuovo confronto con Silvio, il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei e che, passo dopo passo, sta conquistando la sua fiducia. Dopo le precedenti esterne nel corso delle quali non erano mancati gli abbracci e i baci, Gemma e Silvio hanno deciso di concedersi un momento di relax in una spa.

Al centro dello studio, i due racconteranno così cos’è successo nella spa e, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, pare che i dettagli saranno di fuoco. Tra Gemma e Silvio, dunque, sta nascondo l’amore? Nel corso della puntata, poi, dovrebbe trovare spazio anche Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua e Riccardo: torna l’amore?

Nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, al centro dello studio si accomoderà anche Roberta Di Padua che è uscita con un ragazzo giunto nel programma solo per lei. Roberta racconterà di non essersi trovata bene con lui e di voler chiudere la conoscenza. Ma il momento della Di Padua continuerà con Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi manderà in onda un filmato con un fuori onda in cui Riccardo consiglia a Roberta di non perdere tempo con i ragazzini. Maria De Filippi chiederà così a Riccardo se sia ancora interessato a Roberta.

Guarnieri, però, negherà di provare ancora un interesse per Roberta ribadendo di vederla come amica. Per chiudere il momento, la conduttrice chiederà a Roberta di ballare con qualcuno. La dama farà il nome di Andrea, il corteggiatore della tronista Nicole che, però, rifiuterà l’invito.

