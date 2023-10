Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 ottobre: Gemma Galgani e Maurizio in crisi?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 11 ottobre, con una nuova ed imperdibile puntata. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbe tornare ad accomodarsi Gemma Galgani. La dama storica del trono over è al centro delle dinamiche sin dalla prima puntata della stagione in corso. Dopo aver conosciuto Antonino, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per lei, la Galgani si è concentrata su Maurizio, uno dei tanti, nuovi cavalieri del parterre. I due, nonostante la differenza d’età perché Gemma è più grande di lui, hanno cominciato a frequentarsi.

Sin dal primo appuntamento, tra Gemma e Maurizio è scattato un feeling anche se ad oggi non c’è stato alcun contatto fisico. Se, tuttavia, nel corso delle precedenti puntate, Gemma aveva sempre capito il modo di fare di Maurizio che ha più volte spiegato di voler essere sicuro prima di avere un approccio fisico con una donna, nel corso della puntata odierna, qualcosa comincia a scricchiolare.

Gemma e Maurizio, scatta la crisi

Puntata totalmente dedicata a Gemma e Maurizio quella di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda oggi. Gemma e Maurizio hanno nuovamente trascorso del tempo insieme dopo la pausa della scorsa settimana durante la quale Maurizio aveva scelto di uscire con Elena, un’altra dama del parterre. Gemma ha così raggiunto Maurizio il quale l’ha portata nel suo mondo. La Galgani, infatti, l’ha anche accompagnato ad alcuni eventi di lavoro.

Nonostante il diverso tempo trascorso insieme in modo sereno, tra i due non è arrivato il bacio. In studio, Gemma non nasconde la propria delusione dal momento che, dall’inizio della frequentazione, è passato più di un mese. La dama, dunque, concederà altro tempo a Maurizio o deciderà di prendersi una pausa?

