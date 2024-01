Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: doppia esterna per Cristian, ma Virginia…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 gennaio

Nuova puntata di Uomini e Donne che torna in onda oggi venerdì 12 gennaio, alle 14.45 su canale 5. Dopo le precedenti puntate dedicate prevalentemente al trono over e al trono di Ida Platano, alla prese con una segnalazione su Mario Cusitore, la puntata di oggi vedrà al centro dello studio Cristian Forti. Il tronista sta cercando l’amore dallo scorso settembre e, attualmente, sta conoscendo Virginia e Valentina, le due corteggiatrice che sono riuscite a conquistare le sue attenzioni. Cristian, al momento, non ha ancora capito chi sia la sua scelta e continua a portare in esterna sia Valentina che Virginia.

Nella puntata in onda oggi, così, Cristian, al centro dello studio, si confronta sia con Valentina che con Virginia con cui, in settimana, ha fatto un’esterna. Al centro dello studio, però, tra il tronista e le sue corteggiatrici tra le quali c’è la sua scelta, scoppia una durissima discussione.

Virginia litiga con Cristian Forti e si elimina

Ancora un addio nel trono di Cristian Forti. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, infatti, Virginia che ha più volte lasciato la trasmissione, deciderà di lasciare ancora una volta il programma. Virginia annuncerà la propria eliminazione dopo una discussione con il tronista che, a sua volte, litigherà anche con Valentina che lascerà, poi, a sua volta lo studio.

Cosa accadrà, invece, nel trono over? Maria De Filippi deciderà di concedere spazio ai cavalieri e alle dame nuove del parterre? Non si parlerà, invece, del trono di Brando che sta continuando a conoscere Raffaella e Beatriz.











