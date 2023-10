Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Alessio chiude con Claudia

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 12 ottobre

Nuova puntata con Uomini e Donne che torna in onda oggi con un appuntamento dedicato unicamente al trono over. Dopo la puntata di ieri totalmente dedicata a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con Maurizio, nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi si occuperà anche degli altri protagonisti. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Alessio. Il cavaliere è uscito con diverse dame tra cui anche Barbara De Santi che, non volendo far parte di un triangolo, ha deciso di chiudere subito la frequentazione. Alessio ha provato a far cambiare idea a Barbara, ma senza riuscirci.

Il cavaliere, così, ha provato a conoscere anche Romina che, però, ha rifiutato il suo numero di telefono. Alessio, così, ha continuato ad uscire anche con Claudia con cui, però, la conoscenza è arrivato ad un punto fermo.

Alessio e Claudia, frequentazione finita

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, anche la conoscenza tra Alessio e Claudia è giunta al termine. I due sono usciti nuovamente insieme, ma lei non l’ha voluto baciare scatenando la reazione di Alessio che ha così deciso di chiudere il rapporto. Tra i protagonisti della puntata, inoltre, potrebbero esserci anche Aurora Tropea e Marco. I due, dopo essere usciti insieme, hanno deciso di concedersi l’esclusiva. Come proseguirà il loro rapporto?

Occhi puntati anche sulle damme più corteggiate ovvero Roberta Di Padua e Cristina. La prima sta conoscenza un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei mentre Cristina non ha ancora trovato l’uomo giusto con cui avere una frequentazione continua.

